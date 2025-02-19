Divisas / GOODN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R
22.76 USD 0.17 (0.75%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GOODN de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.60, mientras que el máximo ha alcanzado 22.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOODN News
- Gladstone Commercial's Pivot To Industrial Properties Still Has Its Dividend Yield At 9%
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 2 Preferreds For A Stress-Free Retirement; Up To 8.7% Yield
- Gladstone Commercial: Industrial Properties And Monthly Dividends (NASDAQ:GOOD)
- How I Would Retire On A $1 Million REIT Portfolio
- Gladstone Commercial Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:GOOD)
Rango diario
22.60 22.76
Rango anual
20.51 24.91
- Cierres anteriores
- 22.59
- Open
- 22.62
- Bid
- 22.76
- Ask
- 23.06
- Low
- 22.60
- High
- 22.76
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.75%
- Cambio mensual
- 1.70%
- Cambio a 6 meses
- -0.48%
- Cambio anual
- -1.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B