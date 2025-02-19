시세섹션
통화 / GOODN
주식로 돌아가기

GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R

22.60 USD 0.02 (0.09%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GOODN 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.60이고 고가는 22.81이었습니다.

Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOODN News

일일 변동 비율
22.60 22.81
년간 변동
20.51 24.91
이전 종가
22.62
시가
22.77
Bid
22.60
Ask
22.90
저가
22.60
고가
22.81
볼륨
3
일일 변동
-0.09%
월 변동
0.98%
6개월 변동
-1.18%
년간 변동율
-1.78%
20 9월, 토요일