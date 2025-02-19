通貨 / GOODN
GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R
22.62 USD 0.14 (0.62%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOODNの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり22.62の安値と22.75の高値で取引されました。
Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative Rダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GOODN News
1日のレンジ
22.62 22.75
1年のレンジ
20.51 24.91
- 以前の終値
- 22.76
- 始値
- 22.75
- 買値
- 22.62
- 買値
- 22.92
- 安値
- 22.62
- 高値
- 22.75
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- 1.07%
- 6ヶ月の変化
- -1.09%
- 1年の変化
- -1.69%
