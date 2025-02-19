クォートセクション
通貨 / GOODN
GOODN: Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative R

22.62 USD 0.14 (0.62%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GOODNの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり22.62の安値と22.75の高値で取引されました。

Gladstone Commercial Corporation - 6.625% Series E Cumulative Rダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.62 22.75
1年のレンジ
20.51 24.91
以前の終値
22.76
始値
22.75
買値
22.62
買値
22.92
安値
22.62
高値
22.75
出来高
12
1日の変化
-0.62%
1ヶ月の変化
1.07%
6ヶ月の変化
-1.09%
1年の変化
-1.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K