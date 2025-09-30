- Visão do mercado
GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe
A taxa do GNL-PE para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.88 e o mais alto foi 23.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GNL-PE hoje?
Hoje Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) está avaliado em 23.88. O instrumento é negociado dentro de 0.76%, o fechamento de ontem foi 23.70, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GNL-PE em tempo real.
As ações de Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe pagam dividendos?
Atualmente Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe está avaliado em 23.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.66% e USD. Monitore os movimentos de GNL-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GNL-PE?
Você pode comprar ações de Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) pelo preço atual 23.88. Ordens geralmente são executadas perto de 23.88 ou 24.18, enquanto 2 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GNL-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GNL-PE?
Investir em Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe envolve considerar a faixa anual 21.89 - 24.29 e o preço atual 23.88. Muitos comparam 0.97% e 5.66% antes de enviar ordens em 23.88 ou 24.18. Estude as mudanças diárias de preço de GNL-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global Net Lease, Inc.?
O maior preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) no último ano foi 24.29. As ações oscilaram bastante dentro de 21.89 - 24.29, e a comparação com 23.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global Net Lease, Inc.?
O menor preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) no ano foi 21.89. A comparação com o preço atual 23.88 e 21.89 - 24.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GNL-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GNL-PE?
No passado Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.70 e 5.66% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.70
- Open
- 23.89
- Bid
- 23.88
- Ask
- 24.18
- Low
- 23.88
- High
- 23.89
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 0.97%
- Mudança de 6 meses
- 5.66%
- Mudança anual
- 5.66%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4