GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe

23.88 USD 0.18 (0.76%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GNL-PE para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.88 e o mais alto foi 23.89.

Veja a dinâmica do par de moedas Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GNL-PE hoje?

Hoje Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) está avaliado em 23.88. O instrumento é negociado dentro de 0.76%, o fechamento de ontem foi 23.70, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GNL-PE em tempo real.

As ações de Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe pagam dividendos?

Atualmente Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe está avaliado em 23.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.66% e USD. Monitore os movimentos de GNL-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GNL-PE?

Você pode comprar ações de Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) pelo preço atual 23.88. Ordens geralmente são executadas perto de 23.88 ou 24.18, enquanto 2 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GNL-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GNL-PE?

Investir em Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe envolve considerar a faixa anual 21.89 - 24.29 e o preço atual 23.88. Muitos comparam 0.97% e 5.66% antes de enviar ordens em 23.88 ou 24.18. Estude as mudanças diárias de preço de GNL-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global Net Lease, Inc.?

O maior preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) no último ano foi 24.29. As ações oscilaram bastante dentro de 21.89 - 24.29, e a comparação com 23.70 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global Net Lease, Inc.?

O menor preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) no ano foi 21.89. A comparação com o preço atual 23.88 e 21.89 - 24.29 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GNL-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GNL-PE?

No passado Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.70 e 5.66% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.88 23.89
Faixa anual
21.89 24.29
Fechamento anterior
23.70
Open
23.89
Bid
23.88
Ask
24.18
Low
23.88
High
23.89
Volume
2
Mudança diária
0.76%
Mudança mensal
0.97%
Mudança de 6 meses
5.66%
Mudança anual
5.66%
