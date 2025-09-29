报价部分
货币 / GNL-PE
GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe

23.88 USD 0.18 (0.76%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GNL-PE汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点23.88和高点23.89进行交易。

关注Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GNL-PE股票今天的价格是多少？

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe股票今天的定价为23.88。它在0.76%范围内交易，昨天的收盘价为23.70，交易量达到2。GNL-PE的实时价格图表显示了这些更新。

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe股票是否支付股息？

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe目前的价值为23.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.66%和USD。实时查看图表以跟踪GNL-PE走势。

如何购买GNL-PE股票？

您可以以23.88的当前价格购买Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe股票。订单通常设置在23.88或24.18附近，而2和-0.04%显示市场活动。立即关注GNL-PE的实时图表更新。

如何投资GNL-PE股票？

投资Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe需要考虑年度范围21.89 - 24.29和当前价格23.88。许多人在以23.88或24.18下订单之前，会比较0.97%和。实时查看GNL-PE价格图表，了解每日变化。

Global Net Lease, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global Net Lease, Inc.的最高价格是24.29。在21.89 - 24.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe的绩效。

Global Net Lease, Inc.股票的最低价格是多少？

Global Net Lease, Inc.（GNL-PE）的最低价格为21.89。将其与当前的23.88和21.89 - 24.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNL-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GNL-PE股票是什么时候拆分的？

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.70和5.66%中可见。

日范围
23.88 23.89
年范围
21.89 24.29
前一天收盘价
23.70
开盘价
23.89
卖价
23.88
买价
24.18
最低价
23.88
最高价
23.89
交易量
2
日变化
0.76%
月变化
0.97%
6个月变化
5.66%
年变化
5.66%
