GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe

23.88 USD 0.18 (0.76%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GNL-PE hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.88 bis zu einem Hoch von 23.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GNL-PE heute?

Die Aktie von Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) notiert heute bei 23.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.70 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von GNL-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GNL-PE Dividenden?

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe wird derzeit mit 23.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GNL-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich GNL-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) zum aktuellen Kurs von 23.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.88 oder 24.18 platziert, während 2 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GNL-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GNL-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe müssen die jährliche Spanne 21.89 - 24.29 und der aktuelle Kurs 23.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.97% und 5.66%, bevor sie Orders zu 23.88 oder 24.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GNL-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?

Der höchste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) im vergangenen Jahr lag bei 24.29. Innerhalb von 21.89 - 24.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) im Laufe des Jahres betrug 21.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.88 und der Spanne 21.89 - 24.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GNL-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GNL-PE statt?

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.70 und 5.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.88 23.89
Jahresspanne
21.89 24.29
Vorheriger Schlusskurs
23.70
Eröffnung
23.89
Bid
23.88
Ask
24.18
Tief
23.88
Hoch
23.89
Volumen
2
Tagesänderung
0.76%
Monatsänderung
0.97%
6-Monatsänderung
5.66%
Jahresänderung
5.66%
