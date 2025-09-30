- Übersicht
GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe
Der Wechselkurs von GNL-PE hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.88 bis zu einem Hoch von 23.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GNL-PE heute?
Die Aktie von Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) notiert heute bei 23.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.70 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von GNL-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GNL-PE Dividenden?
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe wird derzeit mit 23.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GNL-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich GNL-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) zum aktuellen Kurs von 23.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.88 oder 24.18 platziert, während 2 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GNL-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GNL-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe müssen die jährliche Spanne 21.89 - 24.29 und der aktuelle Kurs 23.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.97% und 5.66%, bevor sie Orders zu 23.88 oder 24.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GNL-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?
Der höchste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) im vergangenen Jahr lag bei 24.29. Innerhalb von 21.89 - 24.29 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.70 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) im Laufe des Jahres betrug 21.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.88 und der Spanne 21.89 - 24.29 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GNL-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GNL-PE statt?
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.70 und 5.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.70
- Eröffnung
- 23.89
- Bid
- 23.88
- Ask
- 24.18
- Tief
- 23.88
- Hoch
- 23.89
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- 5.66%
- Jahresänderung
- 5.66%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4