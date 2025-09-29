- 概要
GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe
GNL-PEの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり23.88の安値と23.89の高値で取引されました。
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GNL-PE株の現在の価格は？
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peの株価は本日23.88です。0.76%内で取引され、前日の終値は23.70、取引量は2に達しました。GNL-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peの株は配当を出しますか？
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peの現在の価格は23.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.66%やUSDにも注目します。GNL-PEの動きはライブチャートで確認できます。
GNL-PE株を買う方法は？
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peの株は現在23.88で購入可能です。注文は通常23.88または24.18付近で行われ、2や-0.04%が市場の動きを示します。GNL-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
GNL-PE株に投資する方法は？
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peへの投資では、年間の値幅21.89 - 24.29と現在の23.88を考慮します。注文は多くの場合23.88や24.18で行われる前に、0.97%や5.66%と比較されます。GNL-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global Net Lease, Inc.の株の最高値は？
Global Net Lease, Inc.の過去1年の最高値は24.29でした。21.89 - 24.29内で株価は大きく変動し、23.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global Net Lease, Inc.の株の最低値は？
Global Net Lease, Inc.(GNL-PE)の年間最安値は21.89でした。現在の23.88や21.89 - 24.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GNL-PEの動きはライブチャートで確認できます。
GNL-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.70、5.66%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.70
- 始値
- 23.89
- 買値
- 23.88
- 買値
- 24.18
- 安値
- 23.88
- 高値
- 23.89
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.76%
- 1ヶ月の変化
- 0.97%
- 6ヶ月の変化
- 5.66%
- 1年の変化
- 5.66%
- 実際
- 期待
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 期待
