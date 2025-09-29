クォートセクション
通貨 / GNL-PE
GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe

23.88 USD 0.18 (0.76%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GNL-PEの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり23.88の安値と23.89の高値で取引されました。

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GNL-PE株の現在の価格は？

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peの株価は本日23.88です。0.76%内で取引され、前日の終値は23.70、取引量は2に達しました。GNL-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peの株は配当を出しますか？

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peの現在の価格は23.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.66%やUSDにも注目します。GNL-PEの動きはライブチャートで確認できます。

GNL-PE株を買う方法は？

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peの株は現在23.88で購入可能です。注文は通常23.88または24.18付近で行われ、2や-0.04%が市場の動きを示します。GNL-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

GNL-PE株に投資する方法は？

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peへの投資では、年間の値幅21.89 - 24.29と現在の23.88を考慮します。注文は多くの場合23.88や24.18で行われる前に、0.97%や5.66%と比較されます。GNL-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global Net Lease, Inc.の株の最高値は？

Global Net Lease, Inc.の過去1年の最高値は24.29でした。21.89 - 24.29内で株価は大きく変動し、23.70と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global Net Lease, Inc.の株の最低値は？

Global Net Lease, Inc.(GNL-PE)の年間最安値は21.89でした。現在の23.88や21.89 - 24.29と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GNL-PEの動きはライブチャートで確認できます。

GNL-PEの株式分割はいつ行われましたか？

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Peは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.70、5.66%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.88 23.89
1年のレンジ
21.89 24.29
以前の終値
23.70
始値
23.89
買値
23.88
買値
24.18
安値
23.88
高値
23.89
出来高
2
1日の変化
0.76%
1ヶ月の変化
0.97%
6ヶ月の変化
5.66%
1年の変化
5.66%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待