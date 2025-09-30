QuotazioniSezioni
GNL-PE
GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe

23.88 USD 0.18 (0.76%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GNL-PE ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.88 e ad un massimo di 23.89.

Segui le dinamiche di Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GNL-PE oggi?

Oggi le azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe sono prezzate a 23.88. Viene scambiato all'interno di 0.76%, la chiusura di ieri è stata 23.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GNL-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe pagano dividendi?

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe è attualmente valutato a 23.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GNL-PE.

Come acquistare azioni GNL-PE?

Puoi acquistare azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe al prezzo attuale di 23.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.88 o 24.18, mentre 2 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GNL-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GNL-PE?

Investire in Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe implica considerare l'intervallo annuale 21.89 - 24.29 e il prezzo attuale 23.88. Molti confrontano 0.97% e 5.66% prima di effettuare ordini su 23.88 o 24.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GNL-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Net Lease, Inc.?

Il prezzo massimo di Global Net Lease, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.29. All'interno di 21.89 - 24.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Net Lease, Inc.?

Il prezzo più basso di Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) nel corso dell'anno è stato 21.89. Confrontandolo con gli attuali 23.88 e 21.89 - 24.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GNL-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GNL-PE?

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.70 e 5.66%.

Intervallo Giornaliero
23.88 23.89
Intervallo Annuale
21.89 24.29
Chiusura Precedente
23.70
Apertura
23.89
Bid
23.88
Ask
24.18
Minimo
23.88
Massimo
23.89
Volume
2
Variazione giornaliera
0.76%
Variazione Mensile
0.97%
Variazione Semestrale
5.66%
Variazione Annuale
5.66%
