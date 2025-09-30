- Panoramica
GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe
Il tasso di cambio GNL-PE ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.88 e ad un massimo di 23.89.
Segui le dinamiche di Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GNL-PE oggi?
Oggi le azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe sono prezzate a 23.88. Viene scambiato all'interno di 0.76%, la chiusura di ieri è stata 23.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GNL-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe pagano dividendi?
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe è attualmente valutato a 23.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GNL-PE.
Come acquistare azioni GNL-PE?
Puoi acquistare azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe al prezzo attuale di 23.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.88 o 24.18, mentre 2 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GNL-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GNL-PE?
Investire in Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe implica considerare l'intervallo annuale 21.89 - 24.29 e il prezzo attuale 23.88. Molti confrontano 0.97% e 5.66% prima di effettuare ordini su 23.88 o 24.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GNL-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Net Lease, Inc.?
Il prezzo massimo di Global Net Lease, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.29. All'interno di 21.89 - 24.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Net Lease, Inc.?
Il prezzo più basso di Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) nel corso dell'anno è stato 21.89. Confrontandolo con gli attuali 23.88 e 21.89 - 24.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GNL-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GNL-PE?
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.70 e 5.66%.
- Chiusura Precedente
- 23.70
- Apertura
- 23.89
- Bid
- 23.88
- Ask
- 24.18
- Minimo
- 23.88
- Massimo
- 23.89
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.76%
- Variazione Mensile
- 0.97%
- Variazione Semestrale
- 5.66%
- Variazione Annuale
- 5.66%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4