Qual è il prezzo delle azioni GNL-PE oggi? Oggi le azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe sono prezzate a 23.88. Viene scambiato all'interno di 0.76%, la chiusura di ieri è stata 23.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GNL-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe pagano dividendi? Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe è attualmente valutato a 23.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GNL-PE.

Come acquistare azioni GNL-PE? Puoi acquistare azioni Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe al prezzo attuale di 23.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.88 o 24.18, mentre 2 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GNL-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GNL-PE? Investire in Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe implica considerare l'intervallo annuale 21.89 - 24.29 e il prezzo attuale 23.88. Molti confrontano 0.97% e 5.66% prima di effettuare ordini su 23.88 o 24.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GNL-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Net Lease, Inc.? Il prezzo massimo di Global Net Lease, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.29. All'interno di 21.89 - 24.29, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Net Lease, Inc.? Il prezzo più basso di Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) nel corso dell'anno è stato 21.89. Confrontandolo con gli attuali 23.88 e 21.89 - 24.29 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GNL-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.