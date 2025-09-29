КотировкиРазделы
GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe

23.88 USD 0.18 (0.76%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNL-PE за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.88, а максимальная — 23.89.

Следите за динамикой Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNL-PE сегодня?

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) сегодня оценивается на уровне 23.88. Инструмент торгуется в пределах 0.76%, вчерашнее закрытие составило 23.70, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNL-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe?

Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe в настоящее время оценивается в 23.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.66% и USD. Отслеживайте движения GNL-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции GNL-PE?

Вы можете купить акции Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) по текущей цене 23.88. Ордера обычно размещаются около 23.88 или 24.18, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNL-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNL-PE?

Инвестирование в Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe предполагает учет годового диапазона 21.89 - 24.29 и текущей цены 23.88. Многие сравнивают 0.97% и 5.66% перед размещением ордеров на 23.88 или 24.18. Изучайте ежедневные изменения цены GNL-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global Net Lease, Inc.?

Самая высокая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) за последний год составила 24.29. Акции заметно колебались в пределах 21.89 - 24.29, сравнение с 23.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global Net Lease, Inc.?

Самая низкая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) за год составила 21.89. Сравнение с текущими 23.88 и 21.89 - 24.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNL-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNL-PE?

В прошлом Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.70 и 5.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.88 23.89
Годовой диапазон
21.89 24.29
Предыдущее закрытие
23.70
Open
23.89
Bid
23.88
Ask
24.18
Low
23.88
High
23.89
Объем
2
Дневное изменение
0.76%
Месячное изменение
0.97%
6-месячное изменение
5.66%
Годовое изменение
5.66%
