GNL-PE: Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe
Курс GNL-PE за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.88, а максимальная — 23.89.
Следите за динамикой Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNL-PE сегодня?
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) сегодня оценивается на уровне 23.88. Инструмент торгуется в пределах 0.76%, вчерашнее закрытие составило 23.70, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNL-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe?
Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe в настоящее время оценивается в 23.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.66% и USD. Отслеживайте движения GNL-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции GNL-PE?
Вы можете купить акции Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe (GNL-PE) по текущей цене 23.88. Ордера обычно размещаются около 23.88 или 24.18, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNL-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNL-PE?
Инвестирование в Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe предполагает учет годового диапазона 21.89 - 24.29 и текущей цены 23.88. Многие сравнивают 0.97% и 5.66% перед размещением ордеров на 23.88 или 24.18. Изучайте ежедневные изменения цены GNL-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global Net Lease, Inc.?
Самая высокая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) за последний год составила 24.29. Акции заметно колебались в пределах 21.89 - 24.29, сравнение с 23.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global Net Lease, Inc.?
Самая низкая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PE) за год составила 21.89. Сравнение с текущими 23.88 и 21.89 - 24.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNL-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNL-PE?
В прошлом Global Net Lease, Inc. 7.375% Series E Cumulative Redeemable Pe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.70 и 5.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.70
- Open
- 23.89
- Bid
- 23.88
- Ask
- 24.18
- Low
- 23.88
- High
- 23.89
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.76%
- Месячное изменение
- 0.97%
- 6-месячное изменение
- 5.66%
- Годовое изменение
- 5.66%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%