- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp
A taxa do GNL-PB para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.51 e o mais alto foi 23.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GNL-PB hoje?
Hoje Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) está avaliado em 23.63. O instrumento é negociado dentro de 0.47%, o fechamento de ontem foi 23.52, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GNL-PB em tempo real.
As ações de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp pagam dividendos?
Atualmente Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp está avaliado em 23.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.36% e USD. Monitore os movimentos de GNL-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GNL-PB?
Você pode comprar ações de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) pelo preço atual 23.63. Ordens geralmente são executadas perto de 23.63 ou 23.93, enquanto 50 e 0.47% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GNL-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GNL-PB?
Investir em Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp envolve considerar a faixa anual 20.67 - 23.91 e o preço atual 23.63. Muitos comparam 5.02% e 11.36% antes de enviar ordens em 23.63 ou 23.93. Estude as mudanças diárias de preço de GNL-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global Net Lease, Inc.?
O maior preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) no último ano foi 23.91. As ações oscilaram bastante dentro de 20.67 - 23.91, e a comparação com 23.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global Net Lease, Inc.?
O menor preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) no ano foi 20.67. A comparação com o preço atual 23.63 e 20.67 - 23.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GNL-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GNL-PB?
No passado Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.52 e 11.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.52
- Open
- 23.52
- Bid
- 23.63
- Ask
- 23.93
- Low
- 23.51
- High
- 23.73
- Volume
- 50
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- 5.02%
- Mudança de 6 meses
- 11.36%
- Mudança anual
- 11.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4