GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp

23.63 USD 0.11 (0.47%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GNL-PB para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.51 e o mais alto foi 23.73.

Veja a dinâmica do par de moedas Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GNL-PB hoje?

Hoje Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) está avaliado em 23.63. O instrumento é negociado dentro de 0.47%, o fechamento de ontem foi 23.52, e o volume de negociação atingiu 50. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GNL-PB em tempo real.

As ações de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp pagam dividendos?

Atualmente Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp está avaliado em 23.63. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.36% e USD. Monitore os movimentos de GNL-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GNL-PB?

Você pode comprar ações de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) pelo preço atual 23.63. Ordens geralmente são executadas perto de 23.63 ou 23.93, enquanto 50 e 0.47% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GNL-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GNL-PB?

Investir em Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp envolve considerar a faixa anual 20.67 - 23.91 e o preço atual 23.63. Muitos comparam 5.02% e 11.36% antes de enviar ordens em 23.63 ou 23.93. Estude as mudanças diárias de preço de GNL-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global Net Lease, Inc.?

O maior preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) no último ano foi 23.91. As ações oscilaram bastante dentro de 20.67 - 23.91, e a comparação com 23.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global Net Lease, Inc.?

O menor preço de Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) no ano foi 20.67. A comparação com o preço atual 23.63 e 20.67 - 23.91 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GNL-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GNL-PB?

No passado Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.52 e 11.36% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.51 23.73
Faixa anual
20.67 23.91
Fechamento anterior
23.52
Open
23.52
Bid
23.63
Ask
23.93
Low
23.51
High
23.73
Volume
50
Mudança diária
0.47%
Mudança mensal
5.02%
Mudança de 6 meses
11.36%
Mudança anual
11.36%
