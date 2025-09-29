GNL-PB股票今天的价格是多少？ Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp股票今天的定价为23.63。它在0.47%范围内交易，昨天的收盘价为23.52，交易量达到50。GNL-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp股票是否支付股息？ Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp目前的价值为23.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.36%和USD。实时查看图表以跟踪GNL-PB走势。

如何购买GNL-PB股票？ 您可以以23.63的当前价格购买Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp股票。订单通常设置在23.63或23.93附近，而50和0.47%显示市场活动。立即关注GNL-PB的实时图表更新。

如何投资GNL-PB股票？ 投资Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp需要考虑年度范围20.67 - 23.91和当前价格23.63。许多人在以23.63或23.93下订单之前，会比较5.02%和。实时查看GNL-PB价格图表，了解每日变化。

Global Net Lease, Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Global Net Lease, Inc.的最高价格是23.91。在20.67 - 23.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp的绩效。

Global Net Lease, Inc.股票的最低价格是多少？ Global Net Lease, Inc.（GNL-PB）的最低价格为20.67。将其与当前的23.63和20.67 - 23.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNL-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。