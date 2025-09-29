GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp
今日GNL-PB汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点23.51和高点23.73进行交易。
关注Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
GNL-PB股票今天的价格是多少？
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp股票今天的定价为23.63。它在0.47%范围内交易，昨天的收盘价为23.52，交易量达到50。GNL-PB的实时价格图表显示了这些更新。
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp股票是否支付股息？
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp目前的价值为23.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.36%和USD。实时查看图表以跟踪GNL-PB走势。
如何购买GNL-PB股票？
您可以以23.63的当前价格购买Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp股票。订单通常设置在23.63或23.93附近，而50和0.47%显示市场活动。立即关注GNL-PB的实时图表更新。
如何投资GNL-PB股票？
投资Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp需要考虑年度范围20.67 - 23.91和当前价格23.63。许多人在以23.63或23.93下订单之前，会比较5.02%和。实时查看GNL-PB价格图表，了解每日变化。
Global Net Lease, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global Net Lease, Inc.的最高价格是23.91。在20.67 - 23.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp的绩效。
Global Net Lease, Inc.股票的最低价格是多少？
Global Net Lease, Inc.（GNL-PB）的最低价格为20.67。将其与当前的23.63和20.67 - 23.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GNL-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GNL-PB股票是什么时候拆分的？
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.52和11.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.52
- 开盘价
- 23.52
- 卖价
- 23.63
- 买价
- 23.93
- 最低价
- 23.51
- 最高价
- 23.73
- 交易量
- 50
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- 5.02%
- 6个月变化
- 11.36%
- 年变化
- 11.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值