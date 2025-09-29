- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp
El tipo de cambio de GNL-PB de hoy ha cambiado un 0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.51, mientras que el máximo ha alcanzado 23.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GNL-PB hoy?
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) se evalúa hoy en 23.63. El instrumento se negocia dentro de 0.47%; el cierre de ayer ha sido 23.52 y el volumen comercial ha alcanzado 50. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GNL-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp?
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp se evalúa actualmente en 23.63. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.36% y USD. Monitoree los movimientos de GNL-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GNL-PB?
Puede comprar acciones de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) al precio actual de 23.63. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.63 o 23.93, mientras que 50 y 0.47% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GNL-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GNL-PB?
Invertir en Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp implica tener en cuenta el rango anual 20.67 - 23.91 y el precio actual 23.63. Muchos comparan 5.02% y 11.36% antes de colocar órdenes en 23.63 o 23.93. Estudie los cambios diarios de precios de GNL-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global Net Lease, Inc.?
El precio más alto de Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) en el último año ha sido 23.91. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.67 - 23.91, una comparación con 23.52 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global Net Lease, Inc.?
El precio más bajo de Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) para el año ha sido 20.67. La comparación con los actuales 23.63 y 20.67 - 23.91 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GNL-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GNL-PB?
En el pasado, Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.52 y 11.36% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.52
- Open
- 23.52
- Bid
- 23.63
- Ask
- 23.93
- Low
- 23.51
- High
- 23.73
- Volumen
- 50
- Cambio diario
- 0.47%
- Cambio mensual
- 5.02%
- Cambio a 6 meses
- 11.36%
- Cambio anual
- 11.36%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.