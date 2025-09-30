KurseKategorien
GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp

23.63 USD 0.11 (0.47%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GNL-PB hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.51 bis zu einem Hoch von 23.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von GNL-PB heute?

Die Aktie von Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) notiert heute bei 23.63. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.47% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.52 und das Handelsvolumen erreichte 50. Das Live-Chart von GNL-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie GNL-PB Dividenden?

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp wird derzeit mit 23.63 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GNL-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich GNL-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) zum aktuellen Kurs von 23.63 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.63 oder 23.93 platziert, während 50 und 0.47% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GNL-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in GNL-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp müssen die jährliche Spanne 20.67 - 23.91 und der aktuelle Kurs 23.63 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.02% und 11.36%, bevor sie Orders zu 23.63 oder 23.93 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GNL-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?

Der höchste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) im vergangenen Jahr lag bei 23.91. Innerhalb von 20.67 - 23.91 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global Net Lease, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) im Laufe des Jahres betrug 20.67. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.63 und der Spanne 20.67 - 23.91 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GNL-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von GNL-PB statt?

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.52 und 11.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.51 23.73
Jahresspanne
20.67 23.91
Vorheriger Schlusskurs
23.52
Eröffnung
23.52
Bid
23.63
Ask
23.93
Tief
23.51
Hoch
23.73
Volumen
50
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
5.02%
6-Monatsänderung
11.36%
Jahresänderung
11.36%
