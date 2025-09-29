- Обзор рынка
GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp
Курс GNL-PB за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.51, а максимальная — 23.73.
Следите за динамикой Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GNL-PB сегодня?
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) сегодня оценивается на уровне 23.59. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 23.52, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNL-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp?
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp в настоящее время оценивается в 23.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.17% и USD. Отслеживайте движения GNL-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции GNL-PB?
Вы можете купить акции Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) по текущей цене 23.59. Ордера обычно размещаются около 23.59 или 23.89, тогда как 49 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNL-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GNL-PB?
Инвестирование в Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp предполагает учет годового диапазона 20.67 - 23.91 и текущей цены 23.59. Многие сравнивают 4.84% и 11.17% перед размещением ордеров на 23.59 или 23.89. Изучайте ежедневные изменения цены GNL-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global Net Lease, Inc.?
Самая высокая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) за последний год составила 23.91. Акции заметно колебались в пределах 20.67 - 23.91, сравнение с 23.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global Net Lease, Inc.?
Самая низкая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) за год составила 20.67. Сравнение с текущими 23.59 и 20.67 - 23.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNL-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GNL-PB?
В прошлом Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.52 и 11.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.52
- Open
- 23.52
- Bid
- 23.59
- Ask
- 23.89
- Low
- 23.51
- High
- 23.73
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 4.84%
- 6-месячное изменение
- 11.17%
- Годовое изменение
- 11.17%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%