GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp

23.59 USD 0.07 (0.30%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNL-PB за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.51, а максимальная — 23.73.

Следите за динамикой Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GNL-PB сегодня?

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) сегодня оценивается на уровне 23.59. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 23.52, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GNL-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp?

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp в настоящее время оценивается в 23.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.17% и USD. Отслеживайте движения GNL-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции GNL-PB?

Вы можете купить акции Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp (GNL-PB) по текущей цене 23.59. Ордера обычно размещаются около 23.59 или 23.89, тогда как 49 и 0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GNL-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GNL-PB?

Инвестирование в Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp предполагает учет годового диапазона 20.67 - 23.91 и текущей цены 23.59. Многие сравнивают 4.84% и 11.17% перед размещением ордеров на 23.59 или 23.89. Изучайте ежедневные изменения цены GNL-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global Net Lease, Inc.?

Самая высокая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) за последний год составила 23.91. Акции заметно колебались в пределах 20.67 - 23.91, сравнение с 23.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global Net Lease, Inc.?

Самая низкая цена Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) за год составила 20.67. Сравнение с текущими 23.59 и 20.67 - 23.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GNL-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GNL-PB?

В прошлом Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.52 и 11.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.51 23.73
Годовой диапазон
20.67 23.91
Предыдущее закрытие
23.52
Open
23.52
Bid
23.59
Ask
23.89
Low
23.51
High
23.73
Объем
49
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
4.84%
6-месячное изменение
11.17%
Годовое изменение
11.17%
