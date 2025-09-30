- Panoramica
GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp
Il tasso di cambio GNL-PB ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.51 e ad un massimo di 23.73.
Segui le dinamiche di Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GNL-PB oggi?
Oggi le azioni Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp sono prezzate a 23.63. Viene scambiato all'interno di 0.47%, la chiusura di ieri è stata 23.52 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GNL-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp pagano dividendi?
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp è attualmente valutato a 23.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GNL-PB.
Come acquistare azioni GNL-PB?
Puoi acquistare azioni Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp al prezzo attuale di 23.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.63 o 23.93, mentre 50 e 0.47% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GNL-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GNL-PB?
Investire in Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp implica considerare l'intervallo annuale 20.67 - 23.91 e il prezzo attuale 23.63. Molti confrontano 5.02% e 11.36% prima di effettuare ordini su 23.63 o 23.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GNL-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Net Lease, Inc.?
Il prezzo massimo di Global Net Lease, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.91. All'interno di 20.67 - 23.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.52 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Net Lease, Inc.?
Il prezzo più basso di Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) nel corso dell'anno è stato 20.67. Confrontandolo con gli attuali 23.63 e 20.67 - 23.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GNL-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GNL-PB?
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.52 e 11.36%.
- Chiusura Precedente
- 23.52
- Apertura
- 23.52
- Bid
- 23.63
- Ask
- 23.93
- Minimo
- 23.51
- Massimo
- 23.73
- Volume
- 50
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 5.02%
- Variazione Semestrale
- 11.36%
- Variazione Annuale
- 11.36%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4