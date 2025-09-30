QuotazioniSezioni
Valute / GNL-PB
GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp

23.63 USD 0.11 (0.47%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GNL-PB ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.51 e ad un massimo di 23.73.

Segui le dinamiche di Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GNL-PB oggi?

Oggi le azioni Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp sono prezzate a 23.63. Viene scambiato all'interno di 0.47%, la chiusura di ieri è stata 23.52 e il volume degli scambi ha raggiunto 50. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GNL-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp pagano dividendi?

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp è attualmente valutato a 23.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GNL-PB.

Come acquistare azioni GNL-PB?

Puoi acquistare azioni Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp al prezzo attuale di 23.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.63 o 23.93, mentre 50 e 0.47% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GNL-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GNL-PB?

Investire in Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp implica considerare l'intervallo annuale 20.67 - 23.91 e il prezzo attuale 23.63. Molti confrontano 5.02% e 11.36% prima di effettuare ordini su 23.63 o 23.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GNL-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global Net Lease, Inc.?

Il prezzo massimo di Global Net Lease, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.91. All'interno di 20.67 - 23.91, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.52 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global Net Lease, Inc.?

Il prezzo più basso di Global Net Lease, Inc. (GNL-PB) nel corso dell'anno è stato 20.67. Confrontandolo con gli attuali 23.63 e 20.67 - 23.91 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GNL-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GNL-PB?

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.52 e 11.36%.

Intervallo Giornaliero
23.51 23.73
Intervallo Annuale
20.67 23.91
Chiusura Precedente
23.52
Apertura
23.52
Bid
23.63
Ask
23.93
Minimo
23.51
Massimo
23.73
Volume
50
Variazione giornaliera
0.47%
Variazione Mensile
5.02%
Variazione Semestrale
11.36%
Variazione Annuale
11.36%
