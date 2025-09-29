クォートセクション
通貨 / GNL-PB
株に戻る

GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp

23.63 USD 0.11 (0.47%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GNL-PBの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり23.51の安値と23.73の高値で取引されました。

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GNL-PB株の現在の価格は？

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpの株価は本日23.63です。0.47%内で取引され、前日の終値は23.52、取引量は50に達しました。GNL-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpの株は配当を出しますか？

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpの現在の価格は23.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.36%やUSDにも注目します。GNL-PBの動きはライブチャートで確認できます。

GNL-PB株を買う方法は？

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpの株は現在23.63で購入可能です。注文は通常23.63または23.93付近で行われ、50や0.47%が市場の動きを示します。GNL-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

GNL-PB株に投資する方法は？

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpへの投資では、年間の値幅20.67 - 23.91と現在の23.63を考慮します。注文は多くの場合23.63や23.93で行われる前に、5.02%や11.36%と比較されます。GNL-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global Net Lease, Inc.の株の最高値は？

Global Net Lease, Inc.の過去1年の最高値は23.91でした。20.67 - 23.91内で株価は大きく変動し、23.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global Net Lease, Inc.の株の最低値は？

Global Net Lease, Inc.(GNL-PB)の年間最安値は20.67でした。現在の23.63や20.67 - 23.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GNL-PBの動きはライブチャートで確認できます。

GNL-PBの株式分割はいつ行われましたか？

Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.52、11.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.51 23.73
1年のレンジ
20.67 23.91
以前の終値
23.52
始値
23.52
買値
23.63
買値
23.93
安値
23.51
高値
23.73
出来高
50
1日の変化
0.47%
1ヶ月の変化
5.02%
6ヶ月の変化
11.36%
1年の変化
11.36%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待