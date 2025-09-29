- 概要
GNL-PB: Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perp
GNL-PBの今日の為替レートは、0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり23.51の安値と23.73の高値で取引されました。
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GNL-PB株の現在の価格は？
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpの株価は本日23.63です。0.47%内で取引され、前日の終値は23.52、取引量は50に達しました。GNL-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpの株は配当を出しますか？
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpの現在の価格は23.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.36%やUSDにも注目します。GNL-PBの動きはライブチャートで確認できます。
GNL-PB株を買う方法は？
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpの株は現在23.63で購入可能です。注文は通常23.63または23.93付近で行われ、50や0.47%が市場の動きを示します。GNL-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
GNL-PB株に投資する方法は？
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpへの投資では、年間の値幅20.67 - 23.91と現在の23.63を考慮します。注文は多くの場合23.63や23.93で行われる前に、5.02%や11.36%と比較されます。GNL-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global Net Lease, Inc.の株の最高値は？
Global Net Lease, Inc.の過去1年の最高値は23.91でした。20.67 - 23.91内で株価は大きく変動し、23.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global Net Lease, Inc.の株の最低値は？
Global Net Lease, Inc.(GNL-PB)の年間最安値は20.67でした。現在の23.63や20.67 - 23.91と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GNL-PBの動きはライブチャートで確認できます。
GNL-PBの株式分割はいつ行われましたか？
Global Net Lease Inc 6.875% Series B Cumulative Redeemable Perpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.52、11.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.52
- 始値
- 23.52
- 買値
- 23.63
- 買値
- 23.93
- 安値
- 23.51
- 高値
- 23.73
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 0.47%
- 1ヶ月の変化
- 5.02%
- 6ヶ月の変化
- 11.36%
- 1年の変化
- 11.36%
- 実際
- 期待
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 期待
