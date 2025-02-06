Moedas / GLSI
GLSI: Greenwich LifeSciences Inc
11.37 USD 0.22 (1.97%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GLSI para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.20 e o mais alto foi 11.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Greenwich LifeSciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
11.20 11.53
Faixa anual
8.06 15.48
- Fechamento anterior
- 11.15
- Open
- 11.43
- Bid
- 11.37
- Ask
- 11.67
- Low
- 11.20
- High
- 11.53
- Volume
- 75
- Mudança diária
- 1.97%
- Mudança mensal
- -1.98%
- Mudança de 6 meses
- 19.06%
- Mudança anual
- -21.48%
