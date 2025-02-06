CotaçõesSeções
GLSI: Greenwich LifeSciences Inc

11.37 USD 0.22 (1.97%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GLSI para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.20 e o mais alto foi 11.53.

Veja a dinâmica do par de moedas Greenwich LifeSciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
11.20 11.53
Faixa anual
8.06 15.48
Fechamento anterior
11.15
Open
11.43
Bid
11.37
Ask
11.67
Low
11.20
High
11.53
Volume
75
Mudança diária
1.97%
Mudança mensal
-1.98%
Mudança de 6 meses
19.06%
Mudança anual
-21.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh