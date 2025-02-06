Währungen / GLSI
GLSI: Greenwich LifeSciences Inc
11.42 USD 0.12 (1.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLSI hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.37 bis zu einem Hoch von 11.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greenwich LifeSciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GLSI News
Tagesspanne
11.37 11.66
Jahresspanne
8.06 15.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.54
- Eröffnung
- 11.59
- Bid
- 11.42
- Ask
- 11.72
- Tief
- 11.37
- Hoch
- 11.66
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- -1.55%
- 6-Monatsänderung
- 19.58%
- Jahresänderung
- -21.13%
