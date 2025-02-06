통화 / GLSI
GLSI: Greenwich LifeSciences Inc
11.46 USD 0.08 (0.69%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLSI 환율이 오늘 -0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.20이고 고가는 11.66이었습니다.
Greenwich LifeSciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.20 11.66
년간 변동
8.06 15.48
- 이전 종가
- 11.54
- 시가
- 11.59
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- 저가
- 11.20
- 고가
- 11.66
- 볼륨
- 156
- 일일 변동
- -0.69%
- 월 변동
- -1.21%
- 6개월 변동
- 20.00%
- 년간 변동율
- -20.86%
20 9월, 토요일