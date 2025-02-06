Divisas / GLSI
GLSI: Greenwich LifeSciences Inc
11.15 USD 0.12 (1.06%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GLSI de hoy ha cambiado un -1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.03, mientras que el máximo ha alcanzado 11.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Greenwich LifeSciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
11.03 11.66
Rango anual
8.06 15.48
- Cierres anteriores
- 11.27
- Open
- 11.66
- Bid
- 11.15
- Ask
- 11.45
- Low
- 11.03
- High
- 11.66
- Volumen
- 151
- Cambio diario
- -1.06%
- Cambio mensual
- -3.88%
- Cambio a 6 meses
- 16.75%
- Cambio anual
- -23.00%
