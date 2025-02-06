Valute / GLSI
GLSI: Greenwich LifeSciences Inc
11.46 USD 0.08 (0.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLSI ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.20 e ad un massimo di 11.66.
Segui le dinamiche di Greenwich LifeSciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.20 11.66
Intervallo Annuale
8.06 15.48
- Chiusura Precedente
- 11.54
- Apertura
- 11.59
- Bid
- 11.46
- Ask
- 11.76
- Minimo
- 11.20
- Massimo
- 11.66
- Volume
- 156
- Variazione giornaliera
- -0.69%
- Variazione Mensile
- -1.21%
- Variazione Semestrale
- 20.00%
- Variazione Annuale
- -20.86%
21 settembre, domenica