QuotazioniSezioni
Valute / GLSI
Tornare a Azioni

GLSI: Greenwich LifeSciences Inc

11.46 USD 0.08 (0.69%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLSI ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.20 e ad un massimo di 11.66.

Segui le dinamiche di Greenwich LifeSciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GLSI News

Intervallo Giornaliero
11.20 11.66
Intervallo Annuale
8.06 15.48
Chiusura Precedente
11.54
Apertura
11.59
Bid
11.46
Ask
11.76
Minimo
11.20
Massimo
11.66
Volume
156
Variazione giornaliera
-0.69%
Variazione Mensile
-1.21%
Variazione Semestrale
20.00%
Variazione Annuale
-20.86%
21 settembre, domenica