GLSI: Greenwich LifeSciences Inc
11.27 USD 0.41 (3.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLSI за сегодня изменился на -3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.23, а максимальная — 11.90.
Следите за динамикой Greenwich LifeSciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GLSI
- Greenwich LifeSciences: Fast Track Designation Does Not Solve Fundamental Issues
- Greenwich LifeSciences jumps on FDA fast track for breast cancer therapy
- FDA grants fast track designation to Greenwich LifeSciences’ breast cancer therapy
- Greenwich LifeSciences stock initiated at Outperform by Noble Capital
- Greenwich LifeSciences brings clinical trial management in-house
- Greenwich LifeSciences expands phase III breast cancer trial to Romania
- Greenwich LifeSciences Interview to Air on the RedChip Small Stocks, Big Money(™) Show on Bloomberg TV
- InvestingPro’s bearish call on GLSI captures 42% downside movement
- Greenwich LifeSciences: Long Time To Results, Little Cash, Hard To Recommend (GLSI)
Дневной диапазон
11.23 11.90
Годовой диапазон
8.06 15.48
- Предыдущее закрытие
- 11.68
- Open
- 11.90
- Bid
- 11.27
- Ask
- 11.57
- Low
- 11.23
- High
- 11.90
- Объем
- 137
- Дневное изменение
- -3.51%
- Месячное изменение
- -2.84%
- 6-месячное изменение
- 18.01%
- Годовое изменение
- -22.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.