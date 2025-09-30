- Visão do mercado
GIPRW: Generation Income Properties Inc - Warrant
A taxa do GIPRW para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0500 e o mais alto foi 0.0669.
Veja a dinâmica do par de moedas Generation Income Properties Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GIPRW hoje?
Hoje Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) está avaliado em 0.0500. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 0.0500, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GIPRW em tempo real.
As ações de Generation Income Properties Inc - Warrant pagam dividendos?
Atualmente Generation Income Properties Inc - Warrant está avaliado em 0.0500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -80.00% e USD. Monitore os movimentos de GIPRW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GIPRW?
Você pode comprar ações de Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) pelo preço atual 0.0500. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0500 ou 0.0530, enquanto 3 e -25.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GIPRW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GIPRW?
Investir em Generation Income Properties Inc - Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0360 - 1.2100 e o preço atual 0.0500. Muitos comparam -0.79% e -84.38% antes de enviar ordens em 0.0500 ou 0.0530. Estude as mudanças diárias de preço de GIPRW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?
O maior preço de GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) no último ano foi 1.2100. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0360 - 1.2100, e a comparação com 0.0500 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Generation Income Properties Inc - Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?
O menor preço de GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) no ano foi 0.0360. A comparação com o preço atual 0.0500 e 0.0360 - 1.2100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GIPRW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GIPRW?
No passado Generation Income Properties Inc - Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0500 e -80.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0500
- Open
- 0.0669
- Bid
- 0.0500
- Ask
- 0.0530
- Low
- 0.0500
- High
- 0.0669
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.79%
- Mudança de 6 meses
- -84.38%
- Mudança anual
- -80.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4