GIPRW: Generation Income Properties Inc - Warrant
El tipo de cambio de GIPRW de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0500, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0669.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Generation Income Properties Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GIPRW hoy?
Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) se evalúa hoy en 0.0500. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 0.0500 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GIPRW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Generation Income Properties Inc - Warrant?
Generation Income Properties Inc - Warrant se evalúa actualmente en 0.0500. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -80.00% y USD. Monitoree los movimientos de GIPRW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GIPRW?
Puede comprar acciones de Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) al precio actual de 0.0500. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0500 o 0.0530, mientras que 3 y -25.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GIPRW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GIPRW?
Invertir en Generation Income Properties Inc - Warrant implica tener en cuenta el rango anual 0.0360 - 1.2100 y el precio actual 0.0500. Muchos comparan -0.79% y -84.38% antes de colocar órdenes en 0.0500 o 0.0530. Estudie los cambios diarios de precios de GIPRW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?
El precio más alto de GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) en el último año ha sido 1.2100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0360 - 1.2100, una comparación con 0.0500 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Generation Income Properties Inc - Warrant en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?
El precio más bajo de GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) para el año ha sido 0.0360. La comparación con los actuales 0.0500 y 0.0360 - 1.2100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GIPRW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GIPRW?
En el pasado, Generation Income Properties Inc - Warrant ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0500 y -80.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0500
- Open
- 0.0669
- Bid
- 0.0500
- Ask
- 0.0530
- Low
- 0.0500
- High
- 0.0669
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.79%
- Cambio a 6 meses
- -84.38%
- Cambio anual
- -80.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.