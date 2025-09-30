- Aperçu
GIPRW: Generation Income Properties Inc - Warrant
Le taux de change de GIPRW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0500 et à un maximum de 0.0669.
Suivez la dynamique Generation Income Properties Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GIPRW aujourd'hui ?
L'action Generation Income Properties Inc - Warrant est cotée à 0.0500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 0.0500 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de GIPRW présente ces mises à jour.
L'action Generation Income Properties Inc - Warrant verse-t-elle des dividendes ?
Generation Income Properties Inc - Warrant est actuellement valorisé à 0.0500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -80.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GIPRW.
Comment acheter des actions GIPRW ?
Vous pouvez acheter des actions Generation Income Properties Inc - Warrant au cours actuel de 0.0500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0500 ou de 0.0530, le 3 et le -25.26% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GIPRW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GIPRW ?
Investir dans Generation Income Properties Inc - Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0360 - 1.2100 et le prix actuel 0.0500. Beaucoup comparent -0.79% et -84.38% avant de passer des ordres à 0.0500 ou 0.0530. Consultez le graphique du cours de GIPRW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. ?
Le cours le plus élevé de GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. l'année dernière était 1.2100. Au cours de 0.0360 - 1.2100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0500 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Generation Income Properties Inc - Warrant sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. ?
Le cours le plus bas de GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) sur l'année a été 0.0360. Sa comparaison avec 0.0500 et 0.0360 - 1.2100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GIPRW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GIPRW a-t-elle été divisée ?
Generation Income Properties Inc - Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0500 et -80.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0500
- Ouverture
- 0.0669
- Bid
- 0.0500
- Ask
- 0.0530
- Plus Bas
- 0.0500
- Plus Haut
- 0.0669
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -0.79%
- Changement à 6 Mois
- -84.38%
- Changement Annuel
- -80.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4