クォートセクション
通貨 / GIPRW
株に戻る

GIPRW: Generation Income Properties Inc - Warrant

0.0500 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GIPRWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0500の安値と0.0669の高値で取引されました。

Generation Income Properties Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GIPRW株の現在の価格は？

Generation Income Properties Inc - Warrantの株価は本日0.0500です。0.00%内で取引され、前日の終値は0.0500、取引量は3に達しました。GIPRWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Generation Income Properties Inc - Warrantの株は配当を出しますか？

Generation Income Properties Inc - Warrantの現在の価格は0.0500です。配当方針は会社によりますが、投資家は-80.00%やUSDにも注目します。GIPRWの動きはライブチャートで確認できます。

GIPRW株を買う方法は？

Generation Income Properties Inc - Warrantの株は現在0.0500で購入可能です。注文は通常0.0500または0.0530付近で行われ、3や-25.26%が市場の動きを示します。GIPRWの最新情報はライブチャートで確認できます。

GIPRW株に投資する方法は？

Generation Income Properties Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0360 - 1.2100と現在の0.0500を考慮します。注文は多くの場合0.0500や0.0530で行われる前に、-0.79%や-84.38%と比較されます。GIPRWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.の株の最高値は？

GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.の過去1年の最高値は1.2100でした。0.0360 - 1.2100内で株価は大きく変動し、0.0500と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Generation Income Properties Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.の株の最低値は？

GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.(GIPRW)の年間最安値は0.0360でした。現在の0.0500や0.0360 - 1.2100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GIPRWの動きはライブチャートで確認できます。

GIPRWの株式分割はいつ行われましたか？

Generation Income Properties Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0500、-80.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0500 0.0669
1年のレンジ
0.0360 1.2100
以前の終値
0.0500
始値
0.0669
買値
0.0500
買値
0.0530
安値
0.0500
高値
0.0669
出来高
3
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
-0.79%
6ヶ月の変化
-84.38%
1年の変化
-80.00%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
期待
100.7
97.4