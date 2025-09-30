QuotazioniSezioni
GIPRW: Generation Income Properties Inc - Warrant

0.0500 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GIPRW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0500 e ad un massimo di 0.0669.

Segui le dinamiche di Generation Income Properties Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GIPRW oggi?

Oggi le azioni Generation Income Properties Inc - Warrant sono prezzate a 0.0500. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 0.0500 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GIPRW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Generation Income Properties Inc - Warrant pagano dividendi?

Generation Income Properties Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -80.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GIPRW.

Come acquistare azioni GIPRW?

Puoi acquistare azioni Generation Income Properties Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0500 o 0.0530, mentre 3 e -25.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GIPRW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GIPRW?

Investire in Generation Income Properties Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0360 - 1.2100 e il prezzo attuale 0.0500. Molti confrontano -0.79% e -84.38% prima di effettuare ordini su 0.0500 o 0.0530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GIPRW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?

Il prezzo massimo di GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. nell'ultimo anno è stato 1.2100. All'interno di 0.0360 - 1.2100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0500 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Generation Income Properties Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?

Il prezzo più basso di GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) nel corso dell'anno è stato 0.0360. Confrontandolo con gli attuali 0.0500 e 0.0360 - 1.2100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GIPRW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GIPRW?

Generation Income Properties Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0500 e -80.00%.

Intervallo Giornaliero
0.0500 0.0669
Intervallo Annuale
0.0360 1.2100
Chiusura Precedente
0.0500
Apertura
0.0669
Bid
0.0500
Ask
0.0530
Minimo
0.0500
Massimo
0.0669
Volume
3
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-0.79%
Variazione Semestrale
-84.38%
Variazione Annuale
-80.00%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4