GIPRW: Generation Income Properties Inc - Warrant
Der Wechselkurs von GIPRW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0500 bis zu einem Hoch von 0.0669 gehandelt.
Verfolgen Sie die Generation Income Properties Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GIPRW heute?
Die Aktie von Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) notiert heute bei 0.0500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0500 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von GIPRW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GIPRW Dividenden?
Generation Income Properties Inc - Warrant wird derzeit mit 0.0500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -80.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GIPRW zu verfolgen.
Wie kaufe ich GIPRW-Aktien?
Sie können Aktien von Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) zum aktuellen Kurs von 0.0500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0500 oder 0.0530 platziert, während 3 und -25.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GIPRW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GIPRW-Aktien?
Bei einer Investition in Generation Income Properties Inc - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0360 - 1.2100 und der aktuelle Kurs 0.0500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.79% und -84.38%, bevor sie Orders zu 0.0500 oder 0.0530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GIPRW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?
Der höchste Kurs von GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) im vergangenen Jahr lag bei 1.2100. Innerhalb von 0.0360 - 1.2100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0500 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Generation Income Properties Inc - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?
Der niedrigste Kurs von GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) im Laufe des Jahres betrug 0.0360. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0500 und der Spanne 0.0360 - 1.2100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GIPRW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GIPRW statt?
Generation Income Properties Inc - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0500 und -80.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0500
- Eröffnung
- 0.0669
- Bid
- 0.0500
- Ask
- 0.0530
- Tief
- 0.0500
- Hoch
- 0.0669
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.79%
- 6-Monatsänderung
- -84.38%
- Jahresänderung
- -80.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4