GIPRW: Generation Income Properties Inc - Warrant

0.0500 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GIPRW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0500, а максимальная — 0.0669.

Следите за динамикой Generation Income Properties Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GIPRW сегодня?

Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) сегодня оценивается на уровне 0.0500. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0500, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIPRW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Generation Income Properties Inc - Warrant?

Generation Income Properties Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -80.00% и USD. Отслеживайте движения GIPRW на графике в реальном времени.

Как купить акции GIPRW?

Вы можете купить акции Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) по текущей цене 0.0500. Ордера обычно размещаются около 0.0500 или 0.0530, тогда как 3 и -25.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIPRW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIPRW?

Инвестирование в Generation Income Properties Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0360 - 1.2100 и текущей цены 0.0500. Многие сравнивают -0.79% и -84.38% перед размещением ордеров на 0.0500 или 0.0530. Изучайте ежедневные изменения цены GIPRW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?

Самая высокая цена GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) за последний год составила 1.2100. Акции заметно колебались в пределах 0.0360 - 1.2100, сравнение с 0.0500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Generation Income Properties Inc - Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?

Самая низкая цена GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) за год составила 0.0360. Сравнение с текущими 0.0500 и 0.0360 - 1.2100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIPRW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIPRW?

В прошлом Generation Income Properties Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0500 и -80.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0500 0.0669
Годовой диапазон
0.0360 1.2100
Предыдущее закрытие
0.0500
Open
0.0669
Bid
0.0500
Ask
0.0530
Low
0.0500
High
0.0669
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.79%
6-месячное изменение
-84.38%
Годовое изменение
-80.00%
