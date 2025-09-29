- Обзор рынка
GIPRW: Generation Income Properties Inc - Warrant
Курс GIPRW за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0500, а максимальная — 0.0669.
Следите за динамикой Generation Income Properties Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GIPRW сегодня?
Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) сегодня оценивается на уровне 0.0500. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 0.0500, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIPRW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Generation Income Properties Inc - Warrant?
Generation Income Properties Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -80.00% и USD. Отслеживайте движения GIPRW на графике в реальном времени.
Как купить акции GIPRW?
Вы можете купить акции Generation Income Properties Inc - Warrant (GIPRW) по текущей цене 0.0500. Ордера обычно размещаются около 0.0500 или 0.0530, тогда как 3 и -25.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIPRW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GIPRW?
Инвестирование в Generation Income Properties Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0360 - 1.2100 и текущей цены 0.0500. Многие сравнивают -0.79% и -84.38% перед размещением ордеров на 0.0500 или 0.0530. Изучайте ежедневные изменения цены GIPRW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?
Самая высокая цена GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) за последний год составила 1.2100. Акции заметно колебались в пределах 0.0360 - 1.2100, сравнение с 0.0500 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Generation Income Properties Inc - Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GENERATION INCOME PROPERTIES, INC.?
Самая низкая цена GENERATION INCOME PROPERTIES, INC. (GIPRW) за год составила 0.0360. Сравнение с текущими 0.0500 и 0.0360 - 1.2100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIPRW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GIPRW?
В прошлом Generation Income Properties Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0500 и -80.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0500
- Open
- 0.0669
- Bid
- 0.0500
- Ask
- 0.0530
- Low
- 0.0500
- High
- 0.0669
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.79%
- 6-месячное изменение
- -84.38%
- Годовое изменение
- -80.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%