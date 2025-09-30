- Visão do mercado
GIGGW: Gigcapital7 Corp.
A taxa do GIGGW para hoje mudou para 100.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.4363 e o mais alto foi 0.6750.
Veja a dinâmica do par de moedas Gigcapital7 Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GIGGW hoje?
Hoje Gigcapital7 Corp. (GIGGW) está avaliado em 0.5000. O instrumento é negociado dentro de 100.88%, o fechamento de ontem foi 0.2489, e o volume de negociação atingiu 970. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GIGGW em tempo real.
As ações de Gigcapital7 Corp. pagam dividendos?
Atualmente Gigcapital7 Corp. está avaliado em 0.5000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 680.03% e USD. Monitore os movimentos de GIGGW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GIGGW?
Você pode comprar ações de Gigcapital7 Corp. (GIGGW) pelo preço atual 0.5000. Ordens geralmente são executadas perto de 0.5000 ou 0.5030, enquanto 970 e -7.41% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GIGGW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GIGGW?
Investir em Gigcapital7 Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0550 - 0.6750 e o preço atual 0.5000. Muitos comparam 205.25% e 525.00% antes de enviar ordens em 0.5000 ou 0.5030. Estude as mudanças diárias de preço de GIGGW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gigcapital7 Corp.?
O maior preço de Gigcapital7 Corp. (GIGGW) no último ano foi 0.6750. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0550 - 0.6750, e a comparação com 0.2489 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gigcapital7 Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gigcapital7 Corp.?
O menor preço de Gigcapital7 Corp. (GIGGW) no ano foi 0.0550. A comparação com o preço atual 0.5000 e 0.0550 - 0.6750 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GIGGW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GIGGW?
No passado Gigcapital7 Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.2489 e 680.03% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.2489
- Open
- 0.5400
- Bid
- 0.5000
- Ask
- 0.5030
- Low
- 0.4363
- High
- 0.6750
- Volume
- 970
- Mudança diária
- 100.88%
- Mudança mensal
- 205.25%
- Mudança de 6 meses
- 525.00%
- Mudança anual
- 680.03%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4