报价部分
货币 / GIGGW
回到股票

GIGGW: Gigcapital7 Corp.

0.5000 USD 0.2511 (100.88%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GIGGW汇率已更改100.88%。当日，交易品种以低点0.4363和高点0.6750进行交易。

关注Gigcapital7 Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GIGGW股票今天的价格是多少？

Gigcapital7 Corp.股票今天的定价为0.5000。它在100.88%范围内交易，昨天的收盘价为0.2489，交易量达到970。GIGGW的实时价格图表显示了这些更新。

Gigcapital7 Corp.股票是否支付股息？

Gigcapital7 Corp.目前的价值为0.5000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注680.03%和USD。实时查看图表以跟踪GIGGW走势。

如何购买GIGGW股票？

您可以以0.5000的当前价格购买Gigcapital7 Corp.股票。订单通常设置在0.5000或0.5030附近，而970和-7.41%显示市场活动。立即关注GIGGW的实时图表更新。

如何投资GIGGW股票？

投资Gigcapital7 Corp.需要考虑年度范围0.0550 - 0.6750和当前价格0.5000。许多人在以0.5000或0.5030下订单之前，会比较205.25%和。实时查看GIGGW价格图表，了解每日变化。

Gigcapital7 Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gigcapital7 Corp.的最高价格是0.6750。在0.0550 - 0.6750内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gigcapital7 Corp.的绩效。

Gigcapital7 Corp.股票的最低价格是多少？

Gigcapital7 Corp.（GIGGW）的最低价格为0.0550。将其与当前的0.5000和0.0550 - 0.6750进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIGGW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GIGGW股票是什么时候拆分的？

Gigcapital7 Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.2489和680.03%中可见。

日范围
0.4363 0.6750
年范围
0.0550 0.6750
前一天收盘价
0.2489
开盘价
0.5400
卖价
0.5000
买价
0.5030
最低价
0.4363
最高价
0.6750
交易量
970
日变化
100.88%
月变化
205.25%
6个月变化
525.00%
年变化
680.03%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值