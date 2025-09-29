КотировкиРазделы
GIGGW: Gigcapital7 Corp.

0.5470 USD 0.2981 (119.77%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GIGGW за сегодня изменился на 119.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.4363, а максимальная — 0.6750.

Следите за динамикой Gigcapital7 Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций GIGGW сегодня?

Gigcapital7 Corp. (GIGGW) сегодня оценивается на уровне 0.5470. Инструмент торгуется в пределах 119.77%, вчерашнее закрытие составило 0.2489, а торговый объем достиг 900. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIGGW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gigcapital7 Corp.?

Gigcapital7 Corp. в настоящее время оценивается в 0.5470. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 753.35% и USD. Отслеживайте движения GIGGW на графике в реальном времени.

Как купить акции GIGGW?

Вы можете купить акции Gigcapital7 Corp. (GIGGW) по текущей цене 0.5470. Ордера обычно размещаются около 0.5470 или 0.5500, тогда как 900 и 1.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIGGW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIGGW?

Инвестирование в Gigcapital7 Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0550 - 0.6750 и текущей цены 0.5470. Многие сравнивают 233.94% и 583.75% перед размещением ордеров на 0.5470 или 0.5500. Изучайте ежедневные изменения цены GIGGW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gigcapital7 Corp.?

Самая высокая цена Gigcapital7 Corp. (GIGGW) за последний год составила 0.6750. Акции заметно колебались в пределах 0.0550 - 0.6750, сравнение с 0.2489 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gigcapital7 Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gigcapital7 Corp.?

Самая низкая цена Gigcapital7 Corp. (GIGGW) за год составила 0.0550. Сравнение с текущими 0.5470 и 0.0550 - 0.6750 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIGGW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIGGW?

В прошлом Gigcapital7 Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.2489 и 753.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.4363 0.6750
Годовой диапазон
0.0550 0.6750
Предыдущее закрытие
0.2489
Open
0.5400
Bid
0.5470
Ask
0.5500
Low
0.4363
High
0.6750
Объем
900
Дневное изменение
119.77%
Месячное изменение
233.94%
6-месячное изменение
583.75%
Годовое изменение
753.35%
