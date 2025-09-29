クォートセクション
通貨 / GIGGW
GIGGW: Gigcapital7 Corp.

0.5000 USD 0.2511 (100.88%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GIGGWの今日の為替レートは、100.88%変化しました。日中、通貨は1あたり0.4363の安値と0.6750の高値で取引されました。

Gigcapital7 Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GIGGW株の現在の価格は？

Gigcapital7 Corp.の株価は本日0.5000です。100.88%内で取引され、前日の終値は0.2489、取引量は970に達しました。GIGGWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Gigcapital7 Corp.の株は配当を出しますか？

Gigcapital7 Corp.の現在の価格は0.5000です。配当方針は会社によりますが、投資家は680.03%やUSDにも注目します。GIGGWの動きはライブチャートで確認できます。

GIGGW株を買う方法は？

Gigcapital7 Corp.の株は現在0.5000で購入可能です。注文は通常0.5000または0.5030付近で行われ、970や-7.41%が市場の動きを示します。GIGGWの最新情報はライブチャートで確認できます。

GIGGW株に投資する方法は？

Gigcapital7 Corp.への投資では、年間の値幅0.0550 - 0.6750と現在の0.5000を考慮します。注文は多くの場合0.5000や0.5030で行われる前に、205.25%や525.00%と比較されます。GIGGWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Gigcapital7 Corp.の株の最高値は？

Gigcapital7 Corp.の過去1年の最高値は0.6750でした。0.0550 - 0.6750内で株価は大きく変動し、0.2489と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gigcapital7 Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Gigcapital7 Corp.の株の最低値は？

Gigcapital7 Corp.(GIGGW)の年間最安値は0.0550でした。現在の0.5000や0.0550 - 0.6750と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GIGGWの動きはライブチャートで確認できます。

GIGGWの株式分割はいつ行われましたか？

Gigcapital7 Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.2489、680.03%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.4363 0.6750
1年のレンジ
0.0550 0.6750
以前の終値
0.2489
始値
0.5400
買値
0.5000
買値
0.5030
安値
0.4363
高値
0.6750
出来高
970
1日の変化
100.88%
1ヶ月の変化
205.25%
6ヶ月の変化
525.00%
1年の変化
680.03%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待