- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GIGGW: Gigcapital7 Corp.
Der Wechselkurs von GIGGW hat sich für heute um 100.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4363 bis zu einem Hoch von 0.6750 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gigcapital7 Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GIGGW heute?
Die Aktie von Gigcapital7 Corp. (GIGGW) notiert heute bei 0.5000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 100.88% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.2489 und das Handelsvolumen erreichte 970. Das Live-Chart von GIGGW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GIGGW Dividenden?
Gigcapital7 Corp. wird derzeit mit 0.5000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 680.03% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GIGGW zu verfolgen.
Wie kaufe ich GIGGW-Aktien?
Sie können Aktien von Gigcapital7 Corp. (GIGGW) zum aktuellen Kurs von 0.5000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.5000 oder 0.5030 platziert, während 970 und -7.41% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GIGGW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GIGGW-Aktien?
Bei einer Investition in Gigcapital7 Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0550 - 0.6750 und der aktuelle Kurs 0.5000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 205.25% und 525.00%, bevor sie Orders zu 0.5000 oder 0.5030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GIGGW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gigcapital7 Corp.?
Der höchste Kurs von Gigcapital7 Corp. (GIGGW) im vergangenen Jahr lag bei 0.6750. Innerhalb von 0.0550 - 0.6750 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.2489 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gigcapital7 Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gigcapital7 Corp.?
Der niedrigste Kurs von Gigcapital7 Corp. (GIGGW) im Laufe des Jahres betrug 0.0550. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.5000 und der Spanne 0.0550 - 0.6750 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GIGGW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GIGGW statt?
Gigcapital7 Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.2489 und 680.03% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2489
- Eröffnung
- 0.5400
- Bid
- 0.5000
- Ask
- 0.5030
- Tief
- 0.4363
- Hoch
- 0.6750
- Volumen
- 970
- Tagesänderung
- 100.88%
- Monatsänderung
- 205.25%
- 6-Monatsänderung
- 525.00%
- Jahresänderung
- 680.03%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4