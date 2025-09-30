- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GIGGW: Gigcapital7 Corp.
Il tasso di cambio GIGGW ha avuto una variazione del 100.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4363 e ad un massimo di 0.6750.
Segui le dinamiche di Gigcapital7 Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GIGGW oggi?
Oggi le azioni Gigcapital7 Corp. sono prezzate a 0.5000. Viene scambiato all'interno di 100.88%, la chiusura di ieri è stata 0.2489 e il volume degli scambi ha raggiunto 970. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GIGGW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gigcapital7 Corp. pagano dividendi?
Gigcapital7 Corp. è attualmente valutato a 0.5000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 680.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GIGGW.
Come acquistare azioni GIGGW?
Puoi acquistare azioni Gigcapital7 Corp. al prezzo attuale di 0.5000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.5000 o 0.5030, mentre 970 e -7.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GIGGW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GIGGW?
Investire in Gigcapital7 Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0550 - 0.6750 e il prezzo attuale 0.5000. Molti confrontano 205.25% e 525.00% prima di effettuare ordini su 0.5000 o 0.5030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GIGGW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gigcapital7 Corp.?
Il prezzo massimo di Gigcapital7 Corp. nell'ultimo anno è stato 0.6750. All'interno di 0.0550 - 0.6750, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2489 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gigcapital7 Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gigcapital7 Corp.?
Il prezzo più basso di Gigcapital7 Corp. (GIGGW) nel corso dell'anno è stato 0.0550. Confrontandolo con gli attuali 0.5000 e 0.0550 - 0.6750 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GIGGW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GIGGW?
Gigcapital7 Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2489 e 680.03%.
- Chiusura Precedente
- 0.2489
- Apertura
- 0.5400
- Bid
- 0.5000
- Ask
- 0.5030
- Minimo
- 0.4363
- Massimo
- 0.6750
- Volume
- 970
- Variazione giornaliera
- 100.88%
- Variazione Mensile
- 205.25%
- Variazione Semestrale
- 525.00%
- Variazione Annuale
- 680.03%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4