GIGGW: Gigcapital7 Corp.

0.5000 USD 0.2511 (100.88%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GIGGW ha avuto una variazione del 100.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4363 e ad un massimo di 0.6750.

Segui le dinamiche di Gigcapital7 Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GIGGW oggi?

Oggi le azioni Gigcapital7 Corp. sono prezzate a 0.5000. Viene scambiato all'interno di 100.88%, la chiusura di ieri è stata 0.2489 e il volume degli scambi ha raggiunto 970. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GIGGW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gigcapital7 Corp. pagano dividendi?

Gigcapital7 Corp. è attualmente valutato a 0.5000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 680.03% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GIGGW.

Come acquistare azioni GIGGW?

Puoi acquistare azioni Gigcapital7 Corp. al prezzo attuale di 0.5000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.5000 o 0.5030, mentre 970 e -7.41% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GIGGW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GIGGW?

Investire in Gigcapital7 Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0550 - 0.6750 e il prezzo attuale 0.5000. Molti confrontano 205.25% e 525.00% prima di effettuare ordini su 0.5000 o 0.5030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GIGGW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gigcapital7 Corp.?

Il prezzo massimo di Gigcapital7 Corp. nell'ultimo anno è stato 0.6750. All'interno di 0.0550 - 0.6750, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.2489 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gigcapital7 Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gigcapital7 Corp.?

Il prezzo più basso di Gigcapital7 Corp. (GIGGW) nel corso dell'anno è stato 0.0550. Confrontandolo con gli attuali 0.5000 e 0.0550 - 0.6750 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GIGGW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GIGGW?

Gigcapital7 Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.2489 e 680.03%.

Intervallo Giornaliero
0.4363 0.6750
Intervallo Annuale
0.0550 0.6750
Chiusura Precedente
0.2489
Apertura
0.5400
Bid
0.5000
Ask
0.5030
Minimo
0.4363
Massimo
0.6750
Volume
970
Variazione giornaliera
100.88%
Variazione Mensile
205.25%
Variazione Semestrale
525.00%
Variazione Annuale
680.03%
