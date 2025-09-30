- Aperçu
GIGGW: Gigcapital7 Corp.
Le taux de change de GIGGW a changé de 100.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4363 et à un maximum de 0.6750.
Suivez la dynamique Gigcapital7 Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GIGGW aujourd'hui ?
L'action Gigcapital7 Corp. est cotée à 0.5000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 100.88%, a clôturé hier à 0.2489 et son volume d'échange a atteint 970. Le graphique en temps réel du cours de GIGGW présente ces mises à jour.
L'action Gigcapital7 Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Gigcapital7 Corp. est actuellement valorisé à 0.5000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 680.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GIGGW.
Comment acheter des actions GIGGW ?
Vous pouvez acheter des actions Gigcapital7 Corp. au cours actuel de 0.5000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.5000 ou de 0.5030, le 970 et le -7.41% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GIGGW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GIGGW ?
Investir dans Gigcapital7 Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0550 - 0.6750 et le prix actuel 0.5000. Beaucoup comparent 205.25% et 525.00% avant de passer des ordres à 0.5000 ou 0.5030. Consultez le graphique du cours de GIGGW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gigcapital7 Corp. ?
Le cours le plus élevé de Gigcapital7 Corp. l'année dernière était 0.6750. Au cours de 0.0550 - 0.6750, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.2489 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gigcapital7 Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gigcapital7 Corp. ?
Le cours le plus bas de Gigcapital7 Corp. (GIGGW) sur l'année a été 0.0550. Sa comparaison avec 0.5000 et 0.0550 - 0.6750 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GIGGW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GIGGW a-t-elle été divisée ?
Gigcapital7 Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.2489 et 680.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.2489
- Ouverture
- 0.5400
- Bid
- 0.5000
- Ask
- 0.5030
- Plus Bas
- 0.4363
- Plus Haut
- 0.6750
- Volume
- 970
- Changement quotidien
- 100.88%
- Changement Mensuel
- 205.25%
- Changement à 6 Mois
- 525.00%
- Changement Annuel
- 680.03%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4