GIGGU: Gigcapital7 Corp.

10.2500 USD 0.0900 (0.89%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do GIGGU para hoje mudou para 0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.2199 e o mais alto foi 10.2500.

Veja a dinâmica do par de moedas Gigcapital7 Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de GIGGU hoje?

Hoje Gigcapital7 Corp. (GIGGU) está avaliado em 10.2500. O instrumento é negociado dentro de 0.89%, o fechamento de ontem foi 10.1600, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GIGGU em tempo real.

As ações de Gigcapital7 Corp. pagam dividendos?

Atualmente Gigcapital7 Corp. está avaliado em 10.2500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.12% e USD. Monitore os movimentos de GIGGU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de GIGGU?

Você pode comprar ações de Gigcapital7 Corp. (GIGGU) pelo preço atual 10.2500. Ordens geralmente são executadas perto de 10.2500 ou 10.2530, enquanto 5 e 0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GIGGU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de GIGGU?

Investir em Gigcapital7 Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9400 - 10.5200 e o preço atual 10.2500. Muitos comparam -1.16% e 1.99% antes de enviar ordens em 10.2500 ou 10.2530. Estude as mudanças diárias de preço de GIGGU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Gigcapital7 Corp.?

O maior preço de Gigcapital7 Corp. (GIGGU) no último ano foi 10.5200. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9400 - 10.5200, e a comparação com 10.1600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gigcapital7 Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Gigcapital7 Corp.?

O menor preço de Gigcapital7 Corp. (GIGGU) no ano foi 9.9400. A comparação com o preço atual 10.2500 e 9.9400 - 10.5200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GIGGU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de GIGGU?

No passado Gigcapital7 Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1600 e 3.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.2199 10.2500
Faixa anual
9.9400 10.5200
Fechamento anterior
10.1600
Open
10.2199
Bid
10.2500
Ask
10.2530
Low
10.2199
High
10.2500
Volume
5
Mudança diária
0.89%
Mudança mensal
-1.16%
Mudança de 6 meses
1.99%
Mudança anual
3.12%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4