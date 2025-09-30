- Visão do mercado
GIGGU: Gigcapital7 Corp.
A taxa do GIGGU para hoje mudou para 0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.2199 e o mais alto foi 10.2500.
Veja a dinâmica do par de moedas Gigcapital7 Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GIGGU hoje?
Hoje Gigcapital7 Corp. (GIGGU) está avaliado em 10.2500. O instrumento é negociado dentro de 0.89%, o fechamento de ontem foi 10.1600, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GIGGU em tempo real.
As ações de Gigcapital7 Corp. pagam dividendos?
Atualmente Gigcapital7 Corp. está avaliado em 10.2500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.12% e USD. Monitore os movimentos de GIGGU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GIGGU?
Você pode comprar ações de Gigcapital7 Corp. (GIGGU) pelo preço atual 10.2500. Ordens geralmente são executadas perto de 10.2500 ou 10.2530, enquanto 5 e 0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GIGGU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GIGGU?
Investir em Gigcapital7 Corp. envolve considerar a faixa anual 9.9400 - 10.5200 e o preço atual 10.2500. Muitos comparam -1.16% e 1.99% antes de enviar ordens em 10.2500 ou 10.2530. Estude as mudanças diárias de preço de GIGGU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gigcapital7 Corp.?
O maior preço de Gigcapital7 Corp. (GIGGU) no último ano foi 10.5200. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9400 - 10.5200, e a comparação com 10.1600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Gigcapital7 Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gigcapital7 Corp.?
O menor preço de Gigcapital7 Corp. (GIGGU) no ano foi 9.9400. A comparação com o preço atual 10.2500 e 9.9400 - 10.5200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GIGGU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GIGGU?
No passado Gigcapital7 Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1600 e 3.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.1600
- Open
- 10.2199
- Bid
- 10.2500
- Ask
- 10.2530
- Low
- 10.2199
- High
- 10.2500
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 0.89%
- Mudança mensal
- -1.16%
- Mudança de 6 meses
- 1.99%
- Mudança anual
- 3.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4