GIGGU: Gigcapital7 Corp.

10.2500 USD 0.0900 (0.89%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GIGGU за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2199, а максимальная — 10.2500.

Следите за динамикой Gigcapital7 Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GIGGU сегодня?

Gigcapital7 Corp. (GIGGU) сегодня оценивается на уровне 10.2500. Инструмент торгуется в пределах 0.89%, вчерашнее закрытие составило 10.1600, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIGGU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gigcapital7 Corp.?

Gigcapital7 Corp. в настоящее время оценивается в 10.2500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.12% и USD. Отслеживайте движения GIGGU на графике в реальном времени.

Как купить акции GIGGU?

Вы можете купить акции Gigcapital7 Corp. (GIGGU) по текущей цене 10.2500. Ордера обычно размещаются около 10.2500 или 10.2530, тогда как 5 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIGGU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GIGGU?

Инвестирование в Gigcapital7 Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9400 - 10.5200 и текущей цены 10.2500. Многие сравнивают -1.16% и 1.99% перед размещением ордеров на 10.2500 или 10.2530. Изучайте ежедневные изменения цены GIGGU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gigcapital7 Corp.?

Самая высокая цена Gigcapital7 Corp. (GIGGU) за последний год составила 10.5200. Акции заметно колебались в пределах 9.9400 - 10.5200, сравнение с 10.1600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gigcapital7 Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gigcapital7 Corp.?

Самая низкая цена Gigcapital7 Corp. (GIGGU) за год составила 9.9400. Сравнение с текущими 10.2500 и 9.9400 - 10.5200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIGGU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GIGGU?

В прошлом Gigcapital7 Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1600 и 3.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.2199 10.2500
Годовой диапазон
9.9400 10.5200
Предыдущее закрытие
10.1600
Open
10.2199
Bid
10.2500
Ask
10.2530
Low
10.2199
High
10.2500
Объем
5
Дневное изменение
0.89%
Месячное изменение
-1.16%
6-месячное изменение
1.99%
Годовое изменение
3.12%
