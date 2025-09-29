- Обзор рынка
GIGGU: Gigcapital7 Corp.
Курс GIGGU за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2199, а максимальная — 10.2500.
Следите за динамикой Gigcapital7 Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GIGGU сегодня?
Gigcapital7 Corp. (GIGGU) сегодня оценивается на уровне 10.2500. Инструмент торгуется в пределах 0.89%, вчерашнее закрытие составило 10.1600, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GIGGU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gigcapital7 Corp.?
Gigcapital7 Corp. в настоящее время оценивается в 10.2500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.12% и USD. Отслеживайте движения GIGGU на графике в реальном времени.
Как купить акции GIGGU?
Вы можете купить акции Gigcapital7 Corp. (GIGGU) по текущей цене 10.2500. Ордера обычно размещаются около 10.2500 или 10.2530, тогда как 5 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GIGGU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GIGGU?
Инвестирование в Gigcapital7 Corp. предполагает учет годового диапазона 9.9400 - 10.5200 и текущей цены 10.2500. Многие сравнивают -1.16% и 1.99% перед размещением ордеров на 10.2500 или 10.2530. Изучайте ежедневные изменения цены GIGGU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gigcapital7 Corp.?
Самая высокая цена Gigcapital7 Corp. (GIGGU) за последний год составила 10.5200. Акции заметно колебались в пределах 9.9400 - 10.5200, сравнение с 10.1600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gigcapital7 Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gigcapital7 Corp.?
Самая низкая цена Gigcapital7 Corp. (GIGGU) за год составила 9.9400. Сравнение с текущими 10.2500 и 9.9400 - 10.5200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GIGGU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GIGGU?
В прошлом Gigcapital7 Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1600 и 3.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.1600
- Open
- 10.2199
- Bid
- 10.2500
- Ask
- 10.2530
- Low
- 10.2199
- High
- 10.2500
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.89%
- Месячное изменение
- -1.16%
- 6-месячное изменение
- 1.99%
- Годовое изменение
- 3.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%