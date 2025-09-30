- Übersicht
GIGGU: Gigcapital7 Corp.
Der Wechselkurs von GIGGU hat sich für heute um 0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2199 bis zu einem Hoch von 10.2500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gigcapital7 Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GIGGU heute?
Die Aktie von Gigcapital7 Corp. (GIGGU) notiert heute bei 10.2500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.89% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1600 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von GIGGU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GIGGU Dividenden?
Gigcapital7 Corp. wird derzeit mit 10.2500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GIGGU zu verfolgen.
Wie kaufe ich GIGGU-Aktien?
Sie können Aktien von Gigcapital7 Corp. (GIGGU) zum aktuellen Kurs von 10.2500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.2500 oder 10.2530 platziert, während 5 und 0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GIGGU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GIGGU-Aktien?
Bei einer Investition in Gigcapital7 Corp. müssen die jährliche Spanne 9.9400 - 10.5200 und der aktuelle Kurs 10.2500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.16% und 1.99%, bevor sie Orders zu 10.2500 oder 10.2530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GIGGU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gigcapital7 Corp.?
Der höchste Kurs von Gigcapital7 Corp. (GIGGU) im vergangenen Jahr lag bei 10.5200. Innerhalb von 9.9400 - 10.5200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gigcapital7 Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gigcapital7 Corp.?
Der niedrigste Kurs von Gigcapital7 Corp. (GIGGU) im Laufe des Jahres betrug 9.9400. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.2500 und der Spanne 9.9400 - 10.5200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GIGGU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GIGGU statt?
Gigcapital7 Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1600 und 3.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1600
- Eröffnung
- 10.2199
- Bid
- 10.2500
- Ask
- 10.2530
- Tief
- 10.2199
- Hoch
- 10.2500
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.89%
- Monatsänderung
- -1.16%
- 6-Monatsänderung
- 1.99%
- Jahresänderung
- 3.12%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4