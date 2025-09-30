- Aperçu
GIGGU: Gigcapital7 Corp.
Le taux de change de GIGGU a changé de 0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.2199 et à un maximum de 10.2500.
Suivez la dynamique Gigcapital7 Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GIGGU aujourd'hui ?
L'action Gigcapital7 Corp. est cotée à 10.2500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.89%, a clôturé hier à 10.1600 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de GIGGU présente ces mises à jour.
L'action Gigcapital7 Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Gigcapital7 Corp. est actuellement valorisé à 10.2500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GIGGU.
Comment acheter des actions GIGGU ?
Vous pouvez acheter des actions Gigcapital7 Corp. au cours actuel de 10.2500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.2500 ou de 10.2530, le 5 et le 0.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GIGGU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GIGGU ?
Investir dans Gigcapital7 Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9400 - 10.5200 et le prix actuel 10.2500. Beaucoup comparent -1.16% et 1.99% avant de passer des ordres à 10.2500 ou 10.2530. Consultez le graphique du cours de GIGGU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gigcapital7 Corp. ?
Le cours le plus élevé de Gigcapital7 Corp. l'année dernière était 10.5200. Au cours de 9.9400 - 10.5200, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gigcapital7 Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gigcapital7 Corp. ?
Le cours le plus bas de Gigcapital7 Corp. (GIGGU) sur l'année a été 9.9400. Sa comparaison avec 10.2500 et 9.9400 - 10.5200 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GIGGU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GIGGU a-t-elle été divisée ?
Gigcapital7 Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1600 et 3.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.1600
- Ouverture
- 10.2199
- Bid
- 10.2500
- Ask
- 10.2530
- Plus Bas
- 10.2199
- Plus Haut
- 10.2500
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.89%
- Changement Mensuel
- -1.16%
- Changement à 6 Mois
- 1.99%
- Changement Annuel
- 3.12%
