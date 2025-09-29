报价部分
货币 / GIGGU
回到股票

GIGGU: Gigcapital7 Corp.

10.2500 USD 0.0900 (0.89%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GIGGU汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点10.2199和高点10.2500进行交易。

关注Gigcapital7 Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GIGGU股票今天的价格是多少？

Gigcapital7 Corp.股票今天的定价为10.2500。它在0.89%范围内交易，昨天的收盘价为10.1600，交易量达到5。GIGGU的实时价格图表显示了这些更新。

Gigcapital7 Corp.股票是否支付股息？

Gigcapital7 Corp.目前的价值为10.2500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.12%和USD。实时查看图表以跟踪GIGGU走势。

如何购买GIGGU股票？

您可以以10.2500的当前价格购买Gigcapital7 Corp.股票。订单通常设置在10.2500或10.2530附近，而5和0.29%显示市场活动。立即关注GIGGU的实时图表更新。

如何投资GIGGU股票？

投资Gigcapital7 Corp.需要考虑年度范围9.9400 - 10.5200和当前价格10.2500。许多人在以10.2500或10.2530下订单之前，会比较-1.16%和。实时查看GIGGU价格图表，了解每日变化。

Gigcapital7 Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gigcapital7 Corp.的最高价格是10.5200。在9.9400 - 10.5200内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gigcapital7 Corp.的绩效。

Gigcapital7 Corp.股票的最低价格是多少？

Gigcapital7 Corp.（GIGGU）的最低价格为9.9400。将其与当前的10.2500和9.9400 - 10.5200进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GIGGU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GIGGU股票是什么时候拆分的？

Gigcapital7 Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.1600和3.12%中可见。

日范围
10.2199 10.2500
年范围
9.9400 10.5200
前一天收盘价
10.1600
开盘价
10.2199
卖价
10.2500
买价
10.2530
最低价
10.2199
最高价
10.2500
交易量
5
日变化
0.89%
月变化
-1.16%
6个月变化
1.99%
年变化
3.12%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值