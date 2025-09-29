クォートセクション
通貨 / GIGGU
GIGGU: Gigcapital7 Corp.

10.2500 USD 0.0900 (0.89%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GIGGUの今日の為替レートは、0.89%変化しました。日中、通貨は1あたり10.2199の安値と10.2500の高値で取引されました。

Gigcapital7 Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

GIGGU株の現在の価格は？

Gigcapital7 Corp.の株価は本日10.2500です。0.89%内で取引され、前日の終値は10.1600、取引量は5に達しました。GIGGUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Gigcapital7 Corp.の株は配当を出しますか？

Gigcapital7 Corp.の現在の価格は10.2500です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.12%やUSDにも注目します。GIGGUの動きはライブチャートで確認できます。

GIGGU株を買う方法は？

Gigcapital7 Corp.の株は現在10.2500で購入可能です。注文は通常10.2500または10.2530付近で行われ、5や0.29%が市場の動きを示します。GIGGUの最新情報はライブチャートで確認できます。

GIGGU株に投資する方法は？

Gigcapital7 Corp.への投資では、年間の値幅9.9400 - 10.5200と現在の10.2500を考慮します。注文は多くの場合10.2500や10.2530で行われる前に、-1.16%や1.99%と比較されます。GIGGUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Gigcapital7 Corp.の株の最高値は？

Gigcapital7 Corp.の過去1年の最高値は10.5200でした。9.9400 - 10.5200内で株価は大きく変動し、10.1600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Gigcapital7 Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Gigcapital7 Corp.の株の最低値は？

Gigcapital7 Corp.(GIGGU)の年間最安値は9.9400でした。現在の10.2500や9.9400 - 10.5200と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GIGGUの動きはライブチャートで確認できます。

GIGGUの株式分割はいつ行われましたか？

Gigcapital7 Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1600、3.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.2199 10.2500
1年のレンジ
9.9400 10.5200
以前の終値
10.1600
始値
10.2199
買値
10.2500
買値
10.2530
安値
10.2199
高値
10.2500
出来高
5
1日の変化
0.89%
1ヶ月の変化
-1.16%
6ヶ月の変化
1.99%
1年の変化
3.12%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待