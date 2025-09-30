- Panoramica
GIGGU: Gigcapital7 Corp.
Il tasso di cambio GIGGU ha avuto una variazione del 0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.2199 e ad un massimo di 10.2500.
Segui le dinamiche di Gigcapital7 Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GIGGU oggi?
Oggi le azioni Gigcapital7 Corp. sono prezzate a 10.2500. Viene scambiato all'interno di 0.89%, la chiusura di ieri è stata 10.1600 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GIGGU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gigcapital7 Corp. pagano dividendi?
Gigcapital7 Corp. è attualmente valutato a 10.2500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GIGGU.
Come acquistare azioni GIGGU?
Puoi acquistare azioni Gigcapital7 Corp. al prezzo attuale di 10.2500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.2500 o 10.2530, mentre 5 e 0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GIGGU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GIGGU?
Investire in Gigcapital7 Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9400 - 10.5200 e il prezzo attuale 10.2500. Molti confrontano -1.16% e 1.99% prima di effettuare ordini su 10.2500 o 10.2530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GIGGU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gigcapital7 Corp.?
Il prezzo massimo di Gigcapital7 Corp. nell'ultimo anno è stato 10.5200. All'interno di 9.9400 - 10.5200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gigcapital7 Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gigcapital7 Corp.?
Il prezzo più basso di Gigcapital7 Corp. (GIGGU) nel corso dell'anno è stato 9.9400. Confrontandolo con gli attuali 10.2500 e 9.9400 - 10.5200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GIGGU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GIGGU?
Gigcapital7 Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1600 e 3.12%.
- Chiusura Precedente
- 10.1600
- Apertura
- 10.2199
- Bid
- 10.2500
- Ask
- 10.2530
- Minimo
- 10.2199
- Massimo
- 10.2500
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.89%
- Variazione Mensile
- -1.16%
- Variazione Semestrale
- 1.99%
- Variazione Annuale
- 3.12%
