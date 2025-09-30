QuotazioniSezioni
Valute / GIGGU
Tornare a Azioni

GIGGU: Gigcapital7 Corp.

10.2500 USD 0.0900 (0.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GIGGU ha avuto una variazione del 0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.2199 e ad un massimo di 10.2500.

Segui le dinamiche di Gigcapital7 Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GIGGU oggi?

Oggi le azioni Gigcapital7 Corp. sono prezzate a 10.2500. Viene scambiato all'interno di 0.89%, la chiusura di ieri è stata 10.1600 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GIGGU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gigcapital7 Corp. pagano dividendi?

Gigcapital7 Corp. è attualmente valutato a 10.2500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GIGGU.

Come acquistare azioni GIGGU?

Puoi acquistare azioni Gigcapital7 Corp. al prezzo attuale di 10.2500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.2500 o 10.2530, mentre 5 e 0.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GIGGU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GIGGU?

Investire in Gigcapital7 Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.9400 - 10.5200 e il prezzo attuale 10.2500. Molti confrontano -1.16% e 1.99% prima di effettuare ordini su 10.2500 o 10.2530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GIGGU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Gigcapital7 Corp.?

Il prezzo massimo di Gigcapital7 Corp. nell'ultimo anno è stato 10.5200. All'interno di 9.9400 - 10.5200, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gigcapital7 Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Gigcapital7 Corp.?

Il prezzo più basso di Gigcapital7 Corp. (GIGGU) nel corso dell'anno è stato 9.9400. Confrontandolo con gli attuali 10.2500 e 9.9400 - 10.5200 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GIGGU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GIGGU?

Gigcapital7 Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1600 e 3.12%.

Intervallo Giornaliero
10.2199 10.2500
Intervallo Annuale
9.9400 10.5200
Chiusura Precedente
10.1600
Apertura
10.2199
Bid
10.2500
Ask
10.2530
Minimo
10.2199
Massimo
10.2500
Volume
5
Variazione giornaliera
0.89%
Variazione Mensile
-1.16%
Variazione Semestrale
1.99%
Variazione Annuale
3.12%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4