Moedas / GFR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GFR: Greenfire Resources Ltd
5.07 USD 0.08 (1.55%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GFR para hoje mudou para -1.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.05 e o mais alto foi 5.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Greenfire Resources Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GFR Notícias
- Greenfire Resources appoints Travis Belak as VP Finance
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Silver Beech Capital Q4 2024 Investor Letter
Faixa diária
5.05 5.31
Faixa anual
3.81 8.16
- Fechamento anterior
- 5.15
- Open
- 5.13
- Bid
- 5.07
- Ask
- 5.37
- Low
- 5.05
- High
- 5.31
- Volume
- 28
- Mudança diária
- -1.55%
- Mudança mensal
- -3.80%
- Mudança de 6 meses
- -12.74%
- Mudança anual
- -32.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh