Валюты / GFR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GFR: Greenfire Resources Ltd
5.14 USD 0.25 (5.11%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GFR за сегодня изменился на 5.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.96, а максимальная — 5.28.
Следите за динамикой Greenfire Resources Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GFR
- Greenfire Resources appoints Travis Belak as VP Finance
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Silver Beech Capital Q4 2024 Investor Letter
Дневной диапазон
4.96 5.28
Годовой диапазон
3.81 8.16
- Предыдущее закрытие
- 4.89
- Open
- 5.02
- Bid
- 5.14
- Ask
- 5.44
- Low
- 4.96
- High
- 5.28
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 5.11%
- Месячное изменение
- -2.47%
- 6-месячное изменение
- -11.53%
- Годовое изменение
- -31.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.