货币 / GFR
GFR: Greenfire Resources Ltd
5.20 USD 0.06 (1.17%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GFR汇率已更改1.17%。当日，交易品种以低点5.12和高点5.25进行交易。
关注Greenfire Resources Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GFR新闻
- Greenfire Resources appoints Travis Belak as VP Finance
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Silver Beech Capital Q4 2024 Investor Letter
日范围
5.12 5.25
年范围
3.81 8.16
- 前一天收盘价
- 5.14
- 开盘价
- 5.25
- 卖价
- 5.20
- 买价
- 5.50
- 最低价
- 5.12
- 最高价
- 5.25
- 交易量
- 67
- 日变化
- 1.17%
- 月变化
- -1.33%
- 6个月变化
- -10.50%
- 年变化
- -30.39%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值