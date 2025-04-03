통화 / GFR
GFR: Greenfire Resources Ltd
5.06 USD 0.08 (1.56%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GFR 환율이 오늘 -1.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.99이고 고가는 5.18이었습니다.
Greenfire Resources Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.99 5.18
년간 변동
3.81 8.16
- 이전 종가
- 5.14
- 시가
- 4.99
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- 저가
- 4.99
- 고가
- 5.18
- 볼륨
- 20
- 일일 변동
- -1.56%
- 월 변동
- -3.98%
- 6개월 변동
- -12.91%
- 년간 변동율
- -32.26%
20 9월, 토요일