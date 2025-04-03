Valute / GFR
GFR: Greenfire Resources Ltd
5.06 USD 0.08 (1.56%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GFR ha avuto una variazione del -1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.99 e ad un massimo di 5.18.
Segui le dinamiche di Greenfire Resources Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GFR News
Intervallo Giornaliero
4.99 5.18
Intervallo Annuale
3.81 8.16
- Chiusura Precedente
- 5.14
- Apertura
- 4.99
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- Minimo
- 4.99
- Massimo
- 5.18
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -1.56%
- Variazione Mensile
- -3.98%
- Variazione Semestrale
- -12.91%
- Variazione Annuale
- -32.26%
21 settembre, domenica