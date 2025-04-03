QuotazioniSezioni
Valute / GFR
Tornare a Azioni

GFR: Greenfire Resources Ltd

5.06 USD 0.08 (1.56%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GFR ha avuto una variazione del -1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.99 e ad un massimo di 5.18.

Segui le dinamiche di Greenfire Resources Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GFR News

Intervallo Giornaliero
4.99 5.18
Intervallo Annuale
3.81 8.16
Chiusura Precedente
5.14
Apertura
4.99
Bid
5.06
Ask
5.36
Minimo
4.99
Massimo
5.18
Volume
20
Variazione giornaliera
-1.56%
Variazione Mensile
-3.98%
Variazione Semestrale
-12.91%
Variazione Annuale
-32.26%
21 settembre, domenica