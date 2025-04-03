Währungen / GFR
GFR: Greenfire Resources Ltd
5.18 USD 0.04 (0.78%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GFR hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.99 bis zu einem Hoch von 5.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greenfire Resources Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GFR News
- Greenfire Resources appoints Travis Belak as VP Finance
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Silver Beech Capital Q4 2024 Investor Letter
Tagesspanne
4.99 5.18
Jahresspanne
3.81 8.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.14
- Eröffnung
- 4.99
- Bid
- 5.18
- Ask
- 5.48
- Tief
- 4.99
- Hoch
- 5.18
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- -1.71%
- 6-Monatsänderung
- -10.84%
- Jahresänderung
- -30.66%
