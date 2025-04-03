通貨 / GFR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GFR: Greenfire Resources Ltd
5.14 USD 0.01 (0.19%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GFRの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり5.05の安値と5.31の高値で取引されました。
Greenfire Resources Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GFR News
- Greenfire Resources appoints Travis Belak as VP Finance
- Amtech Systems, Tesla And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why ReShape Lifesciences Shares Are Trading Higher By Over 82%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Silver Beech Capital Q4 2024 Investor Letter
1日のレンジ
5.05 5.31
1年のレンジ
3.81 8.16
- 以前の終値
- 5.15
- 始値
- 5.21
- 買値
- 5.14
- 買値
- 5.44
- 安値
- 5.05
- 高値
- 5.31
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- -2.47%
- 6ヶ月の変化
- -11.53%
- 1年の変化
- -31.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K