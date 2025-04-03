クォートセクション
通貨 / GFR
GFR: Greenfire Resources Ltd

5.14 USD 0.01 (0.19%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GFRの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり5.05の安値と5.31の高値で取引されました。

Greenfire Resources Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.05 5.31
1年のレンジ
3.81 8.16
以前の終値
5.15
始値
5.21
買値
5.14
買値
5.44
安値
5.05
高値
5.31
出来高
37
1日の変化
-0.19%
1ヶ月の変化
-2.47%
6ヶ月の変化
-11.53%
1年の変化
-31.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K